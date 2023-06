Beatles nahráli „poslední“ píseň, řekl McCartney. Lennona zastoupila umělá inteligence

Podle BBC by mohlo jít o píseň Now And Then, kterou Lennon napsal v roce 1978. Zbývající tři členové kapely zvažovali její nahrání už v devadesátých letech, ale nakonec od toho po jedné zkoušce upustili.

Podkladem pro vznik písně by mohly být zvukové záznamy, které Lennon nahrál krátce před smrtí ve svém bytě za doprovodu piana a adresoval je McCartneymu. Kazetu s několika písněmi a nápisem „pro Paula“ předala McCartneymu vdova po Lennonovi Yoko Ono v polovině devadesátých let.

Dokončení „odpadu“

Zvuk z kazet vyčistil producent Jeff Lynne a v letech 1995 a 1996 díky tomu vyšly skladby Free As A Bird a Real Love, které byly prvními písněmi od Beatles po pětadvacetileté pauze. Skupina se také pokusila nahrát skladbu Now And Then, kajícnou milostnou píseň, jaké byly pro Lennonovu pozdější kariéru poměrně typické. Nahrávka se ale nakonec nerealizovala.