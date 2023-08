Pohled do těla i komunikace s jinými světy. Mystiky či ezoteriky byli školení umělci i laici

Dalšími jasnými „profesionály“ jsou Dalibor Chatrný, Jiří Kornatovský či Karel Malich, jehož pastely ze sedmdesátých a osmdesátých let prozrazují autorovo hledání ideálního vyjádření. „Za stolem, za bdění, za plného světla, viděl jsem jenom to vnitřní světlo. Říkám tomu tak proto, že jsem to viděl v sobě, že to byl pohled do těla…“ zmínil Malich v rozhovoru s básníkem a esejistou Miloslavem Topinkou z roku 1979.

Dvěma krajinami je zastoupen Jan Zrzavý, jehož zařazení na výstavu není velkým překvapením, na rozdíl od pěti menších olejů Františka Drtikola, jenž je znám především jako fotograf. Celoživotně se ovšem zabýval duchovními praktikami, jógou, buddhismem, údajně prožil nirvánu. Devět medijních pastelů manželů Evy a Jana Švankmajerových je pro změnu překvapivých tím, že zcela postrádají obligátní surrealistické výrazivo.

Malíř Wenzel Hablik do svých až psychedelických vizí zakomponoval jakási snová města. Však se také o něm mluví jako o představiteli krystalické architektury, již později rozvíjel v návrzích vizionářských staveb – k realizacím ovšem nedošlo. Zajímavá je též tvorba malířky, ale i textilní návrhářky Hildy Pollak-Karlín. Jeden z jejích vystavených akvarelů (Expression 2) vznikl pro budovu Goetheana, již ve švýcarském Dornachu zbudoval zakladatel antroposofie, ale také eurytmie Rudolf Steiner. Vliv jeho nauk bychom našli u řady vystavovaných umělců.

Co Čech, to spiritista

O „neprofesionálech“ píše kurátorka Dana Veselská v katalogu: „Pro neškolené tvůrce vlastní autentický výtvarný projev mnohdy znamenal vítaný únik před těžkým osobním údělem či deformující životní zkušeností, často však zároveň reprezentoval jejich hluboké duchovní zapojení.“ Přičemž spiritismus měl u nás, zvláště před první světovou válkou a v meziválečném období, úrodnou půdu. Někteří podle kurátorky takový typ tvorby nepovažují ani tak za projev spirituality, jako ho spíše vysvětlují údajným sklonem Čechů, Moravanů a Slezanů k sektářství.

Z vystavených umělců je zřejmě nejznámější Anna Zemánková. Ve svých medijních kresbách často pracovala s rostlinnými motivy, jež ovšem skládala do fantazijních kompozic. I na její tvorbu lze vztáhnout slova Dany Veselské:

„Mnozí mediumici, ačkoliv hluboce věřící, zaznamenávají s upřímností a pokorou své vize nepozemské fauny, flóry či architektury a jejich záznamy vyhlížejí mnohdy autentičtěji než výstupy vědecké ilustrace. Rozsáhlé soubory medijních kreseb výjimečných neškolených tvůrců obsahují jedinečné, neopakovatelné záznamy komunikací jejich autorů s jinými světy.“