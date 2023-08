Zemřel jihoafrický fenomén „Sugar Man“. Americký zpěvák Rodriguez nevědomky přispěl k pádu apartheidu

Ve věku 81 let v úterý zemřel americký písničkář Sixto Rodriguez, jehož neuvěřitelný životní příběh vypráví oscarový dokument Pátrání po Sugar Manovi z roku 2012. Umělec v 70. letech na řadu let přerušil kariéru, jeho sociální texty se ale náhodou dostaly do rasově segregované Jihoafrické republiky (JAR), kde se stal rockovou hvězdou, aniž by to sám Rodriguez tušil. Svou hudbou nevědomky přispěl k pádu apartheidu. Jihoafričtí fanoušci si v té době mysleli, že je tajemný písničkář zřejmě po smrti, a tak se ho vydali hledat.