Reportáže psané z kuchyně podle textů nobelistky předvede česká umělecká skupina v Edinburghu

Běloruská spisovatelka a opoziční investigativní novinářka Světlana Alexijevičová se ve svém díle zabývá nejdramatičtějšími epochami v dějinách své země, jako byla druhá světová válka nebo pád komunistického impéria. Její knihy vyšly i v českém překladu.

Nobelovu cenu získala v roce 2015 za knihu Doba z druhé ruky s podtitulem Konec rudého člověka. Prostřednictvím desítek rozhovorů s pamětníky v ní nabízí alternativní podobu novodobé historie bývalého Sovětského svazu tak, jak ji vidí obyčejní lidé.

„Vzali jsme téma jídla a vaření a specifickým způsobem vaříme koktejl historie a výpovědí,“ upřesnil umělecký ředitel Spitfire Company Petr Boháč. Titulní „reportáže z kuchyně“ divákům přináší dvojice moderátorů v groteskní televizní relaci. „Z nich se pak stávají svědci výpovědi a čím dál tím víc se destruují. A vlastně z toho ‚fashion' začátku se stává určitá destrukce osobnosti,“ prozradil Boháč.

Věnováno běloruské aktivistce

Podle tvůrců je inscenace nyní aktuálnější než kdy dřív kvůli situaci na Ukrajině. I proto se rozhodli ji uvést na festivalu Fringe. „Byli jsme vyděšení, když jsme hráli poprvé po začátku války. Nemohli jsme uvěřit, na kolik je to stejný případ jako všechny předtím,“ poznamenal tanečník a performer Roman Zotov-Mikšin.

Alexijevičová se ve svých knihách věnuje válce v Afghánistánu, kde byli nasazeni sovětští vojáci, nebo velké vlastenecké válce proti Německu.

V Edinburghu odehraje Spitfire Company Konec člověka devatenáctkrát. Všechna uvedení věnují běloruské aktivistce Palině Šarendě-Panasjukové, kterou od roku 2021 vězní diktátorský režim Alexandra Lukašenka. Soubor jí chce z každého představení zasílat pohledy. „Když nebudeme přesně vědět, kde je, poslali bychom je jejím dětem,“ doplnil Boháč.

Na festivalu Fringe v Edinburghu se Spitfire Company objeví už počtvrté. Poprvé tam vystoupili v roce 2013 s multižánrovým projektem One Step Before the Fall, za který si odtud odnesli ocenění.