Továrník Kind bydlel ve vile s výhledem na Ústí jen chvíli, po rekonstrukci poslouží knihovně

Podnikatel a chemik Richard Kind vyráběl mazadla nebo řemeny pro transmise, byl dodavatelem rakouských železnic, kromě toho provozoval také tkalcovnu a výrobu želatiny.

Třípodlažní rodinnou vilu se rozhodl nechat postavit ve svahu nad údolím Labe. Oslovil vídeňského architekta Hartwiga Fischela, státního stavebního radu pro Severní dráhu císaře Františka a také vyučujícího na vídeňské technice. Vila pro rodinu ústeckého továrníka byla jeho první obytnou stavbou.

„Zvát si vídeňské architekty byla mezi ústeckou průmyslovou smetánkou na přelomu století móda,“ připomíná Národní památkový ústav (NPÚ). „Průmyslník Kind však na rozdíl od většiny ostatních zvolil méně známého tvůrce a esteticky méně okázalou architekturu. O to větší akcent kladl na vzdušnost a praktičnost prostoru, vznikla tak na svou dobu velmi moderně pojatá stavba.“

Jako z roku 1896

Vila byla dostavěna v roce 1896, Kindovi v domě ale bydleli jen deset let, pak ji – z dodnes neznámých důvodů – prodali. Přestěhovali se do podnájemního bytu v centru Ústí.

Vila nemá památkovou ochranu, její hodnota podle zprávy NPÚ nicméně spočívala především v tom, že se zachovala prakticky ve stejné podobě, v jaké byla na konci devatenáctého století navržena. Původnost si uchovaly například vestavěné skříně, radiátory, keramický obklad někdejší kuchyně, dokonce i světla.

A to přesto, že po druhé světové válce vilu využívalo učiliště spojů, následně ji získala knihovna. Historický objekt je suterénem propojený s novou přístavbou depozitáře. „Pokud by nedošlo k opravě vily, mohlo by dojít k poruše provozu depozitáře,“ obává se ředitelka Knihovny Ústeckého kraje Jana Linhartová. Fond čítá tři čtvrtě milionu položek.