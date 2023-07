Elton John odehrál ve Stockholmu svůj poslední koncert

Ke konci koncertu ve Stockholmu se zpěvák zamyslel nad svým životem a vyprávěl publiku o svých „dvaapadesáti letech čisté radosti z hraní hudby“. Potvrdil, že „už nikdy nebude koncertovat“, ale v budoucnu možná udělá „jednorázovou akci“.

Během sobotního vystoupení také poděkoval členům své kapely, řada z nich jej doprovázela desítky let. „Jsou skutečně neuvěřitelní. A ti nejlepší, věřte mi,“ vyjádřil spoluhráčům poklonu před zaplněnou arénou ve Stockholmu.

Zpěvák hitů jako Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man své fanoušky nadchl i ve Švédsku. „Bylo to neuvěřitelné. Ještě nemám slov, protože jsem to všechno ještě nestrávil,“ řekl AFP jeden z příznivců Anton Pohjonen, který na koncert dorazil z Finska.

„Skoro brečíme,“ podotkl zase švédský učitel Conny Johansson. Padesátiletá Američanka Jeanie Kincerová pak řekla, že chtěla „být na konci, protože jsem byla příliš mladá na to, abych byla na začátku“.