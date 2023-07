„Sem out of ofic, takže se stim smiř.“ Automatickou odpověď si lze přidat od Hůlové, Rudiše i Oprásků sčeskí historje

Umělečtí autoři automatických odpovědí volili kratší i delší zprávy. Například básník Petr Borkovec svůj text začíná: „Dobrý den, od té doby, co čerpám dovolenou, vám děkuji za pochopení. Pokud mě potřebujete, jedná se o automatickou odpověď. Do práce se vrátím okamžitě, jakmile se pochopím.“

„Automatické odpovědi jsou si většinou velmi podobné, adresáti od nich nic tvůrčího nečekají. Proto doufáme, že když je na takto neobvyklém místě potká něco originálního a lidského, povede to k překvapení, inspiraci nebo úsměvu,“ doplňují.

„V naší společnosti se stále více zaměřujeme na efektivitu v různých oblastech života. V mezilidské komunikaci to často vede k monotónnosti a odosobnění. Proto jsme se rozhodli osvěžit žánr, který je v průběhu léta velmi populární,“ vysvětlují svou motivaci organizátoři projektu David Krátký a Jan Noháč.

Odpověď Davida Zábranského je možné číst jako společenský komentář. „Stručně řečeno… Já teď dřu jinde. Dřu na nedření,“ vysvětluje. A loučí se: „A brzy na vi, na sly, na ps.“ Prozaička Petra Hůlová si ironicky dobírá umělou inteligenci: „Na tento Váš e-mail nemohu odpočívat, protože jsem ho nejedl/a, odbočím během několika snů. (děkujeme, že používáním internetu pracujete na zdokonalování umělé inteligence).“

Petr Krejčík zremixoval Taťánin dopis Oněginovi. „Vy píšete mi, co můžete více? A já pro Vás dnes nemám odpověď,“ lituje. Petra Soukupová doporučuje následující sdělení: „Možná jsem celé dny off line a piju Aperol už k obědu a na práci si ani nevzpomenu, ale možná i v tom lese kontroluju e-maily a mám nutkání na ně odpovídat, ale vím, že bych neměla, takže to nakonec neudělám.“

Spisovatel Jaroslav Rudiš vytvořil návrh spolu s Jaromírem Švejdíkem alias Jaromírem 99, s nímž tvoří i komiksy.

Ilustrace z vesmíru i s mementem mori

„Sem out of ofic, takže se stim smiř,“ radí Zikmund Lucemburský na ilustraci od autora komiksů Opráski sčeskí historje. Ilustrátoři Vojtěch Šeda a Viktor Svoboda nezávisle na sobě spojili oznámení, že adresát je off-line s kresbou z opravdu dalekých končin: jeden z vesmíru a druhý z podvodních hlubin.

Trochu cynismu dopřává básník a publicista Pavel Petr. „Po dobu mé nepřítomnosti mějte na paměti: memento mori,“ vzkazuje a připojil i výmluvný obrázek.

Svůj nápad na automatickou odpověď může veřejnosti nabídnout kdokoliv, a to přes kontaktní formulář na webu projektu. Nejpovedenější texty a obrázky organizátoři zveřejní.