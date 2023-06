Stejní blázni jako já, řekl by si prý Santini o stavitelích kartonové věže. Vydržela jeden den

Dvacet metrů vysoká stavba o průměru patnácti metrů vyžadovala přesnou koordinaci a pokyny designéra a jeho týmu, kteří měli každý krok pečlivě naplánovaný. Olivier Grossetete tvoří taková díla po celém světě už čtvrtstoletí. Postup je stejný, nejprve zájemci z řad veřejnosti při workshopech vytvoří komponenty, ze kterých se stavba následně sestaví. Stavebním materiálem je karton.

Na žďárskou poctu Santinimu byly použity dvě tuny papíru, spolupracovalo na ni přes čtyři sta lidí. „Člověk si může říct: Proč tolik krabic? Co to je a proč to je? Je to investice do nás, do našeho vnitřního dítěte,“ vysvětluje Constantin Kinský, který spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou.

Také Grossetete uvádí, že cílem projektu je sdílení zážitku ze společné tvorby. Proto se lidé musí obejít bez pomoci techniky, stavby vznikají jen zapojením lidské energie a síly. Vedle sociálního rozměru má společné budování připomenout také možnosti veřejných prostorů a architektury.