Diváci prý mají dost superhrdinských filmů, v kinech propadl jeden z nejdražších

To vlastní hrdiny z komiksového vydavatelství DC a do kin poslalo zmíněné snímky Flash a Shazam, podobně jako loňský propadák Black Adam. Nyní tak podle Variety se strachem vyhlíží premiéry svých dalších titulů jako Blue Beetle a druhý Aquaman. Problémy ale mají i další studia.

„O Flashi se před premiérou mluvilo jako o jakémsi žánrovém mistrovském díle, což ale kritika ani diváci nepotvrdili. Naznačuje to, že i ti, kteří stále otupěle zaměňují produkt za umění, vstoupili do fáze únavy,“ míní komentátor.

Stále se zvětšujícímu množství diváků i kritiků vadí spotřební nátura těchto filmů, které propojují otřepané příběhy hrdinů infantilním humorem, lacinou nostalgií i stále horší kvalitou digitálních triků, které vznikají pod tlakem v přetížených postprodukčních studiích. The Guardian už nemluví o únavě, ale rovnou o vyčerpání takzvanými „multiverzy“, kdy se v jednom filmu může objevit spousta variant jednoho hrdiny.

„Diváci nečekali, že uvidí Tobeyho Maguirea nebo Andrewa Garfielda zpátky v červených punčocháčích, a rozhodně nikdy nečekali, že je uvidí spolu. Film Spider-Man: Bez domova porušil pravidla a naznačil, že by vedle sebe mohlo existovat více verzí populární postavy. Byl to pěkný trik, ale dá se to zopakovat?“ ptá se The Guardian s odkazem na film z roku 2021, v němž se objevili různí představitelé Spider-Mana i z předchozích, již ukončených filmových sérií.

Příliš mnoho legrace

Spider-Man je shodou okolností hrdina, na něhož se chodí do kina i letos. Animovaný snímek s podtitulem Napříč paralelními světy vydělal zatím více než půl miliardy dolarů – a to se v něm objevují hned desítky „spider-lidí“ z různých světů. Podobně úspěšní jsou ještě třeba třetí Strážci galaxie, což naznačuje, že filmy se speciálně nadanými lidmi nebudou vyklízet pozice rychle. Ačkoliv i režisér Strážců galaxie James Gunn cítí, že „únava ze superhrdinů“ je reálná.

Podle něj ale není nutně spojena s hrdiny v pestrobarevných trikotech, ale se způsobem vyprávění, který je generický a nemá jádro v uvěřitelných emocích. „Pokud na plátně vidíte jen snůšku nesmyslů, je to nuda,“ sdělil magazínu Rolling Stones.

Proti superhrdinské produkci vystoupilo již velké množství režisérů v čele s Martinem Scorsesem, který již v mnohokrát citovaném prohlášení uvedl, že nejde o skutečné filmy, nýbrž o ekvivalenty návštěvy zábavního parku, nyní se však nově začínají o tyto snímky otírat i hvězdy, které si díky nim přišly na desítky milionů dolarů.

„Myslím, že jsme si (na place, pozn. red.) užili až příliš mnoho legrace. Stalo se to celé až moc přihlouplým,“ řekl o svém filmu Thor: Láska jako hrom herec Chris Hemsworth pro magazín GQ. Hned však dodal, že boha Thora, jenž máchá kladivem, by si klidně ještě zahrál znovu. V nynější atmosféře je ale otázka, jaký by to mělo ohlas.

„Každý žánr stárne, stejně jako stárnou i ty nejoblíbenější televizní pořady. Proto se filmy neustále mění. Třeba velký hollywoodský muzikál byl formou, která se kdysi zdála věčná (…), dokud zkrátka nebyla,“ podotýká Gleiberman z Variety.