Mám ráda divadlo, které člověkem otřese, říká Lucie Trmíková

Nejnovější počin Lucie Trmíkové vychází z osudu kunsthistoričky a pedagožky Růženy Vackové, vězněné nacisty a později i komunisty. Její příběh inscenuje spolek Jedl pod apelem: Ženy, držte huby!

„Jedna divačka mi řekla, že nemohla snést situaci, kdy mě coby Růženu Vackovou dozorce donutí, abych se svlíkla do spodního prádla a ležela v chladu na drátěnce. A ta divačka říkala: Já jsem to nemohla vydržet, mně byla nejednou zima. Když se divadlo takhle silně přenáší na diváky, to považuju za velkou sílu,“ říká Trmíková.

Vzrušující je pro ni přenést do současnosti osobnost, která skutečně existovala, zprostředkovat divákům významné ženy, jejichž myšlení to současné ovlivnilo. První takovou postavou pro ni před více než čtvrtstoletím byla světice Terezie z Lisieux.

Ambice v divadle

Na inscenacích spolku Jedl se podílí i jako dramaturgyně a autorka. Napsala mimo jiné i libreto k opeře, jejímž základem jsou Přízraky norského dramatika Henrika Ibsena.

„Řídím se intuicí,“ podotýká k otázce, jaké texty si vybírá ke zpracování, „věřím, že pokud něco zasahuje mě a vede mě to k zamyšlení se nad sebou, tak to zasáhne i toho, kdo se divá. Mám v divadle vlastně fakt velkou ambici. I když miluju komedie a lehký žánr, nejpodstatnější pro mě je, když dá divadlo divákovi možnost se nějak zarazit, zamyslet. A možná trochu proměnit. Chtěla bych divadlem proměňovat.“