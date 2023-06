Blahobyt na hraně krize. Pasta Oner vytvořil postapokalyptickou krajinu

Rozpadající se svět v kontrastu k blahobytu západní společnosti symbolizují na výstavě barely na ropu, posprejované dveře od auta i suť.

„Víme, že se nacházíme ve světě, který je obklopován řadou globálních krizí, ať už jsou environmentální, sociální, nebo politické. A současně žijeme v západním světě luxusu a podmínkách, kdy máme více méně všechno po ruce,“ podotýká k apokalyptické krajině kurátor Pavel Kubesa.

Pasta Oner dospíval v devadesátých letech a výstavou se provokativně vrací k éře zlatého věku druhé poloviny dvacátého století. „Je to spíš taková ironizace touhy po tom, co bylo kdysi, co nám proteklo mezi prsty a dotkli jsme se toho jen tak zlehka. Byl to ten kontrast mezi absolutním nedostatkem a relativně okamžitým dostatkem,“ vysvětluje.

Ve své tvorbě s nadhledem zachycuje hodnoty a symboly soudobé popkulturní společnosti a s ní spojeného konzumerismu. Třeba prostřednictvím dvakrát zvětšeného nákupního vozíku. „Reaguje na způsob, kdy si kompenzujeme určité úzkosti nakupováním. Proto jsou uvnitř tablety dopaminu a endorfinu, které se vyplavují při různých příležitostech a nakupování je jednou z nich,“ upřesnil umělec.