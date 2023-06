Velký česko-britský příběh 20. století. Novinář Vostal vydal knihu o sochaři Bělském

Bělskému seděla modelem královna Alžběta II. Vše se odehrávalo v Buckinghamském paláci, kde s panovnicí sochař strávil šest dnů. Když po ní chtěl, aby si na příští sezení vzala halenku a mohl tak vidět její krk, přišla ve zlatém topu s odhalenými rameny. Dodala, že halenku nevlastní a on tak vidí víc než téměř kdokoliv jiný.

Sochař ztvárnil i prince Philipa nebo prince Williama. Vostal pátral po tom, jak se sochař ke královským zakázkám dostal. „Bylo to velice těžké, udělal pro to maximum a neseděl v koutě. Jako archeolog jsem vlastně pátral po tom, jak se stalo, sportovní terminologií, že tu máme českého sochaře, který má světový rekord. Jenom on zachytil čtyři generace královské rodiny,“ uvádí.

„Bělského osud je podle mě velkým česko-britským příběhem dvacátého století s americkým přesahem,“ míní Vostal. Bělský byl dvorní sochař za druhé alžbětinské éry a také dvorní básník československé západní armády za druhé světové války. Před osmdesáti lety poprvé v Londýně vystavil svoji sochu, jíž vytvořil jako voják. Podle Vostala jeho odkaz existuje na ostrovech dodnes. V Americe například v tuto chvíli rekonstruují jeho sochu Winstona Churchilla.