Portrétoval královnu, s princem Williamem si hrál. Sochař Franta Bělský se dostal z Brna až k nejslavnější rodině světa

Královna matka k Bělským jezdila tančit

S královnou matkou měl Bělský poměrně důvěrný vztah. Již dříve byl ostatně svědkem toho, jak Britům za války dodávala odvahu a po boku krále Jiřího IV. zůstala v bombardovaném Londýně. „Královna ke mně chodila, tehdy ještě byly poměry v Londýně tak zvláštní, že si ke mně mohla zajet autem bez doprovodu,“ uvedl. On kouřil cigarety a poslední královna Indie s manželkou karikaturistkou v kuchyni tančily bez bot na Edith Piaf.

Nebyla to ale jen královská rodina, jíž se Bělský věnoval. Pro Churchillovo muzeum v americkém Fultonu vytvořil sochu Winstona Churchilla při přehlídce československé armády v Anglii. Pomohl mu v tom i hollywoodský herec Douglas Fairbanks Jr., který znal královskou rodinu a na Bělského upozornil tvůrce Churchillova muzea v USA. Bělský vzpomínal na první setkání s Churchillem v armádě.

„Jednoho dne dorazil Winston Churchill. Zastavil se před každým vojákem, podíval se mu hluboce do očí, jako by ho hypnotizoval. Pak přišel ke mně. Bylo to, jako by to trvalo celou věčnost, když se na mě díval a já na něj. Řekl jsem si, že možná jednou udělám sochu tohoto muže,“ vzpomínal. Před půl stoletím byl Bělský osobně při převozu Churchillovy sochy do Ameriky. Byl to pro něj životní zážitek.