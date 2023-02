Brněnská filharmonie zvedla Carnegie Hall ze sedadel. Do New Yorku se vrátila po padesáti letech

Brněnští filharmonici připravili premiéru pro New York, v níž kombinovali českou a americkou hudbu – Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Philipa Glasse. Publiku na Manhattanu poprvé zahráli Glassovu Symfonii číslo 12. Vokalistkou byla držitelka cen Grammy Angélique Kidjo, varhaníkem pak oceňovaný Christian Schmitt. Na lesku přidal šestaosmdesátiletý minimalistický skladatel Philip Glass. Sál, kde kdysi hrál Antonín Dvořák, ho přivítal ovacemi.

Vystupovat ve vyprodaném sále Carnegie Hall byla pro brněnské filharmoniky velká chvíle, mluví dokonce o nejzásadnějším koncertu své novodobé historie. Když hrála brněnská filharmonie v New Yorku před padesáti lety, bylo to pět let po sovětské okupaci Československa.

Podle šéfdirigenta se hodně změnilo, ale jeden velký stín nelze přehlédnout. „Svět se z toho příliš nepoučil. Jsme uprostřed války v Evropě. Kolem nás se odehrává hodně depresivních a hrozivých věcí,“ říká Davies, podle něhož je americké turné i důležitým vzkazem o postavení orchestru ve střední Evropě. „Myslíme, že jsme jedním z nejlepších orchestrů v regionu a jsme šťastní, že můžeme ukázat, co umíme, v New Yorku,“ dodává.

Za oceán míří i další Češi

Už příští týden se americké publikum může těšit na další hudební těleso z České republiky. Třicáté výročí svého působení zahájí koncertem v Carnegie Hall Český národní symfonický orchestr, který za oceánem čeká sedm vystoupení. Diváci si vyslechnou Brahmse, Beethovena či Dvořáka. Sólového partu se zhostí americký houslista Robert McDuffie.

V rámci oslav třicáté sezony se orchestr letos chystá znovu přizvat své spolupracovníky, dirigenty a skladatele Carla Davise a Vinceho Mendozu. Právě s druhým jmenovaným získalo těleso loni prestižní Grammy za skladbu To The Edge of Longing a plánuje se s ním znovu setkat na koncertu Grammy Night. Chystá se i koncert k poctě Clinta Eastwooda nazvaný Eastwood Symphonic.

Ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl v Událostech v kultuře sdělil, že nejsilnějším momentem v historii orchestru bylo setkání s již zesnulým šéfdirigentem Liborem Peškem. Během nahrávacího maratonu mezi lety 2007 až 2017 se s ním orchestru podařilo nahrát komplet symfonií Gustava Mahlera.