Koudelka slaví pětaosmdesátiny. Podle kolegů se odlišuje nejen pílí, ale i přístupem k lidem

Jako jediný Čech patří mezi devětadevadesát fotografů světově uznávané agentury Magnum Photos. „Všichni fotografové touží potkat Josefa Koudelku, protože on udělal fotografie jako nikdo na světě,“ myslí si fotograf Jan Šibík.

„Když jsem to viděl, někdy v osmdesátých letech, tak to bylo úplné zjevení. Říkal jsem si, že bych někdy chtěl alespoň trochu fotografovat jako on,“ uvádí fotograf Karel Cudlín.

Koudelka zachytil srpnovou okupaci, život Romů i svůj život v exilu. Posledních pětatřicet let panoramaticky zachycuje krajinu. „Spousta fotografů udělá jeden silný soubor za život. A on šedesát let pracuje a všechny ty soubory mají svoje místo v dějinách fotografie,“ doplňuje Cudlín.