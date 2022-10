Novák, Rooneyová, Kosatík či Němec. Na Velký knižní čtvrtek vyšlo patnáct novinek

Od rozdělení Československa přes tragédie a vzepětí občanské společnosti až po současné problémy. Pavel Kosatík říká: zájem Slováků o Česko je větší, než je tomu naopak. I proto se v nové knize Slovensko 30 let poté snaží přiblížit Čechům posledních třicet let v zemi nejbližších sousedů.

„Dneska už nemá cenu někomu vyprávět, jaká to byla senzace, že jsme se rozešli bez násilí. To bylo zajímavé v roce 92, kdy se vraždilo v Jugoslávii. Dneska je důležité, jaké ty vztahy doopravdy jsou, a já si myslím, že ty česko-slovenské by mohly být mnohem těsnější,“ vysvětluje Kosatík.

„Těžký prachy“ před dvaceti lety vozil spisovatel Jan Novák, když pracoval jako ozbrojený kurýr v americkém Chicagu. Pojmenoval tak i svoji novinku. „Psalo se o tom výborně. Tenhle druh povolání přitahuje lidi, kterým se dějí příběhy,“ popisuje Novák.

Běžně převážel desítky tisíc dolarů, nebezpečné byly především cesty do ghett. Novák vypráví třeba příběh svého kolegy původem z Bosny. „To byl shodou okolností jediný člověk, s kterým jsem se stýkal mimo práci, hrál jsem s ním šachy. Střelili ho na Vánoce kvůli šedesáti tisícům dolarů do hlavy. Naštěstí to byl vysoký chlap a ten, co ho střílel, byl malý černoch, co střílel nahoru. Ta kulka z osmatřicítky se mu odrazila od lícní kosti do ucha, ne do mozku,“ popisuje Novák.