Zlatého lva v Benátkách nakrmí Marilyn Monroe či Aronofsky. Česká produkce ho pozoruje zpovzdálí

Ostrov Lido bude filmem žít do 10. září, kdy z třiadvaceti snímků vybere nového laureáta Zlatého lva. K nejočekávanějším premiérám hlavní soutěže patří životopis Marilyn Monroeové od novozélandského režiséra Andrewa Dominika. Hollywoodskou femme fatale se ve snímku Blonde stala Ana de Armasová.

Darren Aronofsky promítne novinku The Whale o morbidně obézním muži, který se pokouší navázat vztah se svou odcizenou dospívající dcerou. Britka Joanna Hoggová chce porotu v čele s herečkou Julianne Mooreovou přesvědčit duchařským příběhem, v němž se matka v podání Tildy Swintonové musí postavit v rodinném sídle pohřbeným tajemstvím.

Martin McDonagh se v soutěžním dramatu z odlehlého irského ostrova pokouší zjistit, proč se rozpadlo přátelství Colina Farrella a Brendana Gleesona. Domácí kinematografii zastoupí Luca Guadagnino, v dramatu Bones & All sleduje mladou ženu na okraji společnosti.

České stopy jsou početné

Do hlavní soutěže se dostaly také filmy z Íránu, Argentiny či Japonska. Česká kinematografie nenavázala letos na úspěch Václava Marhoula, který v roce 2019 díky Nabarvenému ptáčeti vrátil po čtvrtstoletí český film do hlavní soutěže. Dva snímky natočené v české koprodukci byly ale vybrány do soutěžní sekce Horizonty.

Slovenský tvůrce Michal Blaško uvede svůj celovečerní debut Oběť. Tou je v dramatu zdánlivě čtrnáctiletý Ukrajinec, kterého údajně bezdůvodně napadli Romové z maloměsta, kde všichni žijí. Druhý ze soutěžních filmů – Obzor rumunského režiséra a scenáristy Mihaie Mincana – vychází ze skutečného příběhu. Vypráví o muži, který se pokusil dostat přes Atlantik jako černý pasažér na lodi.