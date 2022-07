Český film v Benátkách zastoupí deprese ve virtuální realitě i feministická dystopie

Běžná selhání natočila rumunsko-maďarská režisérka Cristina Groșanová podle scénáře spisovatelky a scenáristky Kláry Vlasákové. „Feministická dystopie Cristiny Groșanové je varováním o světě, který se záhadně hroutí. Zároveň nás však vyzývá, abychom se apokalyptické závrati nevzdávali a čelili jí lidskou sounáležitostí,“ zdůvodnila výběr filmu umělecká ředitelka festivalu Gaia Furrerová.

Film sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím náhodné výbuchy. „Do jejich běžného života zasáhne vnější vliv. A to je právě faktor, který postavy donutí k jednání a k tomu, aby si nějakým způsobem urovnaly svůj život,“ doplnila Beáta Kaňoková, která ve filmu hraje spolu s Taťjanou Medveckou či Vicou Kerekes.

Deprese ve virtuální realitě

Další z českých zástupců – snímek Tmání – řeší spíše vnitřní vlivy. Pojednává totiž o tom, co se děje v hlavě mladého člověka, který prožívá depresi. „Domníváme se, že jsme se tématem trefili do určitého trendu,“ podotýká k výběru do benátského programu producentka Hana Blaha Šilarová.

„Divák se ocitne v mojí hlavě. Dostane se do víru vzpomínek přes metaforickou vesnici, která se jmenuje Tmání, a postupně objevuje, jakým způsobem se ta nemoc v průběhu mého dospívání rozvíjela,“ upřesnil režisér Ondřej Moravec. Výtvarnou stránku projektu vytvořila Bára Anna Stejskalová.