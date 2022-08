Z meziválečného Československa mířili do Orientu badatelé, zbraně i bižuterie

Náramky i cukrovar

Například významným vývozním artiklem z Jablonce nad Nisou do Indie a Pákistánu byly už od druhé poloviny devatenáctého století ze skla vyráběné bangle. „Exoticky znějící název bangle označuje uzavřené párové kruhové náramky hinduistických žen. Jednalo se o symbol života a pevnosti manželství,“ osvětlila Adéla Jůnová Macková.

Bangle jsou k vidění i na výstavě, stejně jako třeba ukázky fezů, pokrývek hlavy typických pro Turecko, kam putovaly už v dobách Rakouska z jihočeských Strakonic. Vyvážely se také krabičky na egyptské cigarety. A nezůstávalo jen u věcí, z Československa jezdili do Orientu i odborníci mimo jiné ze Škodových závodů, aby pomáhali stavět cukrovary, obilná sila či cementárnu.

„Dovoz“ z Orientu naopak zastupují archeologické nálezy z Horního Egypta, odkud je do Československa dovezl mezi válkami egyptolog František Lexa. Zásluhu na sbírkách Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur má lékařka Vlasta Kálalová Di-Lotti, kterou zájem o tropické choroby zavedl až do Bagdádu. Do českého muzea se díky ní dostaly irácké šperky či oděvy.