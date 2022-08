Vše, co je na východ od Brna. Dům umění zahajuje novou sezonu výstavami Pulicara a Ambrůze

Přestože finální úpravy fotografií ladí ve svém brněnském bytě, momentky i promyšlené kompozice sbírá Jaroslav Pulicar zásadně až za hranicí města.

„Vznikají skutečně docela dlouho a pro mě v takovém tom prostoru, který mám rád, což je to, co nazýváme s kamarády ‚cokoli, co je na východ od Brna‘. To znamená jižní Morava, Slovensko, sever Rumunska, Polsko, Ukrajina – středoevropský prostor, kde má smysl něco fotit a kde jsou k vidění věci, které mě zajímají,“ sděluje Pulicar.

Ty uvidí zájemci od středy do konce října v brněnském Domě umění. „Je boj, co tam má být, co tam nemá být. Dneska vím, že bych na výstavu tři fotky nedal, ale tak je to vždycky,“ uvádí fotograf.

Ambrůz se vrací po pětadvaceti letech

O něco větší prostor je věnován instalacím ze železa, dřeva a skla od sochaře Jana Ambrůze. Jeho základním motivem je ovál. „Abstraktní motiv, který má ale u Ambrůze více významů, více poloh, od čistě konkrétních a osobních, ke kterým odkazují i názvy děl, které je spojují s nějakými cvičišti nebo sportovními prostorami, až po obecná témata, která je spojují s životním cyklem nebo přírodním koloběhem,“ popisuje kurátorka výstavy Marika Svobodová.

Po některých exponátech se můžou návštěvníci dokonce osobně projít, třeba po ploše nazvané Kluziště. Ta se skládá z patnácti skleněných desek, které drží tři stovky hokejových puků. Do Domu umění se sochař Jan Ambrůz vrací po víc než pětadvaceti letech. Zájemci uvidí díla, na kterých pracoval poslední dva roky.