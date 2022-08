Konečně jsme pochopili podstatu našich rodinných problémů, říkají prý čtenáři spisovatelce Lednické

Ale vy byste neměli být přátelé

Při sběru materiálů Lednická postupuje tak, že nejprve mluví s lidmi a pak zamíří do archivů. „Je několik druhů vzpomínek, protože když vám zastřelí tátu a vy to vidíte na vlastní oči, tak to je formativní zážitek. Ten si prostě pamatujete možná přesněji, než je vám milé. A ta scéna se vám objevuje před očima třeba celý život, takže tohle to bych nezpochybňovala vůbec. Ale potom si člověk samozřejmě může ty věci pamatovat trošičku jinak,“ sděluje. Informace pak prý ověřuje u jiných lidí, ideálně ze dvou až tří nezávislých zdrojů.

Historické sváry mezi Čechy a Poláky pak podle spisovatelky kopírují podobné spory i jinde. „To je takový ten moment, kdy lidé, kteří do té doby spolu žijí pospolu úplně v pohodě, jsou to sousedé, chodí spolu na pivo, děti do školy a ženy si povídají přes plot, tak pak přijde někdo a řekne: Ale vy byste neměli být přátelé, protože jste odlišné národnosti. To se nedělo jenom tehdy a tam, to se děje leckde jinde a i v jiných obdobích,“ popisuje.

Lednická nyní připracuje třetí díl Šikmého kostela, časově prý „doběhne“ do první poloviny 60. let. Jde o románovou kroniku ztraceného města Karviná, které podle Lednické bylo „naprosto pragmaticky obětováno“, aby mohla být vybudována nová Karviná, socialistické město pro dělníky, kteří „vybudují základy socialismu a lepší společnost.“