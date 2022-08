Nový cirkus zaplnil Letní Letnou. Vrací se švédské Pletení míru, premiéru má český NonSen(s)

Inscenací Knitting Peace nadchl Cirkus Cirkör festivalové publikum před devíti lety. I nová verze zachovává základní motiv – akrobaté se proplétají sítěmi z lan, přízí a nití, aby tak vyjádřili poselství o míru.

„Představení nám připomíná, jak důležité je spolupracovat a nacházet vlákna, která nás spojují, místo aby nás rozdělovala. Myslím, že potřebujeme v této době nějakou naději,“ je přesvědčena režisérka souboru Tilde Björforsová.

Mezi hlavní hvězdy patří také španělský soubor Compañía de Circo „eia“. Do riskantních akrobatických kousků se pouští v představení Nuye. Akrobaté musí překonat nástrahy v podobě dveří či skokanských můstků, aby se mohli propojit s dalšími lidmi.

Z kolébky nového cirkusu, tedy Francie, přijíždí Johann Le Guillerm. Jeho inscenace Terces částečně vzniká až na místě, šapitó využívá jako laboratoř k prozkoumání nekonečných možností cirkusového umění. „Johann Le Guillerm je novocirkusový mág. Diváci by neměli očekávat velká artistická čísla, ale vesmírné, bezhraniční a magické představení, kdy on pracuje s celým prostorem,“ upřesňuje manažerka festivalu Ivana Pěkná Vrbíková.

Česká scéna zaujme sny, roboty i ženskými sóly

Snahou Letní Letné je koncentrovat do programu to nejlepší z tuzemského nového cirkusu. Zahájení České scény festival už podruhé svěřil AirGym Art Company. Ansámbl v premiéře uvede novinku NonSen(s) o denních snech i nočních můrách.

„Tématem jsou archetypální sny, takové, co se opakují nezávisle různým lidem. Často třeba člověk někam padá nebo se topí, případně mu padají zuby nebo zažívá trapné situace, kdy vyjde na scénu s přilepeným toaletním papírem. Snažíme se vypovídat o tom, co mají ty sny společné,“ doplnil režisér souboru Tomáš Pintér.

Pořadatelé také upozorňují, že v programu letošního ročníku se sešel pozoruhodně vysoký počet ženských sólových projektů. Zpracovávají témata sebeurčení, nadužívání psychofarmak či trávení volného času. Netradičně může působit představení Ondřeje Holby, který pod otázkou And Who Is Useless Now? propojil s pohybovým uměním robotiku a umělou inteligenci.