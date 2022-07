V Praze vystoupili Jeff Beck a Johnny Depp. V pátek jim vychází nové album

Beck v první polovině koncertu nabídl několik instrumentálních skladeb, zhruba po 50 minutách se k němu za potlesku publika připojil s kytarou a zpěvem Depp, jenž zazpíval například píseň Isolation od Johna Lennona nebo píseň This is a Song for Miss Hedy Lamarr, jíž sám napsal.

Herec, jenž vedle zpěvu střídal akustickou a elektronickou kytaru, ji věnoval rakousko-americké herečce, která se proslavila filmem Gustava Machatého Extase. Zpívá v ní o ženě, jíž „vymazal stejný svět, jaký z ní udělal hvězdu“. A právě tento song prý Jeffa Becka přesvědčil k natočení společného alba.

„Já ho vlastně neznal. Věděl jsem, že je to Jack Sparrow, ale nikdy jsem ho ve filmu neviděl. Hned byl jako můj bratr. Začali jsme se spolu smát a nepřestali celých šest let,“ sděluje Beck. Poprvé spolu nahrávali v Deppově domě ve Francii. Klíčový je pro ně společný humor. Jeff Beck se snažil být nápomocný i v době, kdy stál Depp před soudem.

Depp se vrátil do Česka poněkolikáté

„Doufám, že jsem mu trochu pomohl, že jsme si trochu rozuměli. Měli jsme k sobě blízko a žertovali jsme. Prostě jsme udržovali zábavu,“ uvádí Beck. Beck se vrací do Česka po osmi letech, Johny Depp byl hlavním hvězdou loňského festivalu v Karlových Varech. Jako muzikant byl v Praze před čtyřmi lety – se svou kapelou Hollywood Vampires.

Program večera hvězdné dvojici otevřela hvězda domácí, kytarista Michal Pavlíček. Jeffa Becka považuje za svůj vzor. Beck nabídl publiku několik vlastních skladeb i převzaté písně jako You Know You Know od Mahavishnu Orchestra nebo Stratus z repertoáru Billyho Cobhama.

Pro velký zájem o vstupenky koncert Becka se speciálním hostem Deppem přesunuli pořadatelé z Fora Karlín do koncertní haly O2 universum.