Světla nesvítí, průvodci neprovádí. Památky hledají cesty, jak ušetřit

Šetřit začal například zámek Sychrov nebo hrad Karlštejn. Kvůli rostoucím cenám energií nemá jejich správce, tedy Národní památkový ústav, na vybranou. Například v hospitálu Kuks návštěvníci „úsporný režim“ poznali po omezení večerního nasvíceni.

„Oproti minulosti, kdy jsme svítili každý den na průčelní fasádu hospitálu, nyní omezujeme a svítíme pouze od pátku do neděle,“ potvrdil tamní kastelán. Ve snaze o úsporu energie budou do expozic či veřejných prostor Kuksu také instalována pohybová čidla.

Zámek v Hrádku u Nechanic se rozhodl pro úpravu prohlídkových tras. „Původně dvě prohlídkové trasy, a to Zámecké sklepy a Hodinová věž, se spojily do jedné. Věříme, že to přinese efektivitu, například budeme potřebovat méně průvodců,“ vysvětlil kastelán Martin Rejman.

Dražší vstupné? Bez toho se neobejdeme

Úspory neřeší jen objekty ve správě Národního památkového ústavu, ale také třeba muzea. Železniční Výtopna v Jaroměři je příkladem instituce, kde zvýšené náklady mění plány na opravy a rekonstrukce. Plánovanou opravu střechy rozloží Výtopna do dvou let. „Údržba se posune do dalšího období, a hlavně musíme zapojit opět víc svoji dobrovolnou, bezplatnou práci,“ podotýká za provozovatele Bohuslav Škoda.

Muzeum provozují především přátelé a nadšenci železnice. Už teď pobírají minimální mzdu. „Každopádně bude příští rok vyšší vstupné, bez toho už se neobejdeme,“ dodává Škoda, že současná situace se promítne i do ceny vstupenek. Za lístky do objektů ve správě Národního památkového ústavu si návštěvníci připlatí už letos. A to o deset až třicet korun.

Rostoucí náklady památkářům pokryje zdražení vstupného jen zčásti. Ani dosavadní úpravy tak nemusí stačit, zvlášť pokud ceny energií dál porostou. Památky zváží na konci letošního roku další úpravu vstupného i organizační, technické nebo personální úspory.