Cenu Jiřího Ortena si vybásnil Vojtěch Vacek. Porotu zaujal zářivým Měňagonem

Laureátem pětatřicáté Ceny Jiřího Ortena se stal Vojtěch Vacek. Ocenění se uděluje autorům do třiceti let. Vacek porotu zaujal básnickou sbírkou Měňagon, v níž shromáždil texty z posledních pěti let. Kniha zvítězila mezi sedmnácti přihlášenými tituly.