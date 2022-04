Richard III. jako arogantní floutek intrikuje v Dejvickém divadle

Se sekáčkem na maso coby symbolem vražedné cesty k moci, je Richard III. na scéně od první chvíle. Kde se v něm bere zlo, nebylo třeba tentokrát hledat.

„Člověk si přestal klást otázky, jaká je motivace Richarda III., protože si stačilo přečíst zprávy, a to začalo být děsivé,“ sděluje Martin Kukučka, který společně s Lukášem Trpišovským tvoří režijní dvojici SKUTR. „Doba kolem je tak aktuální, že jsme ani neměli pocit, že to musíme podtrhávat na jevišti. Ono se to pro diváka v jeho představě vyjeví samo,“ dodává Trpišovský.

I Richard III., který bývá často vnímán jako představa čistého zla, byl jenom člověk, kterému až jeho okolí umožnilo vraždit bez trestu. „On má samozřejmě i své jemné a citlivé stránky, každý psychopat a každý bandita je má, protože jinak by nedosáhl toho, že lidi ošarmí,“ říká herečka Martha Issová.

V roli se představili McKellen i Cumberbatch

Richarda III. si v posledních letech zahráli Jan Potměšil, Richard Krajčo, Lukáš Melník a teď nejnověji Lukáš Příkazký. „V mém podání je to takový arogantní floutek, který zkusí intrikovat a ono mu to vychází,“ říká Příkazký.

Ve filmové adaptaci z roku 1955 si krále zahrál Laurence Olivier, jemuž role vynesla nominaci na Oscara. Monology pronášel přímo k divákovi a boural takzvanou čtvrtou stěnu, což se tehdy ve filmu moc nedělalo.

V britském filmu z roku 1995 se v titulní roli představil Ian McKellen, jenž spolu s režisérem Richarde Loncrainem napsal i scénář. Tvůrci postavu a děj přesunuli do imaginární Anglie 30. let, kde z Richarda udělali fašistu uzurpujícího si trůn. Adaptace přilákala výkvět britského herectva, od Jima Broadbenta, Nigela Hawthornea, Kristin Scott Thomasovou, až po Maggii Smithovou a řadu dalších.

V zatím poslední britské televizní adaptaci si pak Richarda III. zahrál Benedict Cumberbatch, jemuž sekundovaly Judi Denchová a Sophie Okonedová.