Marat a Sade se přou o svobodu. „Divadlo bláznů“ získalo s válkou na Ukrajině nový význam

Hrou Marat + Sade (celým názvem Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata provedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade) získal původem německý dramatik Peter Weiss v polovině šedesátých let mezinárodní reputaci. Kritiku hra označila za jedno z nejvýznamnějších děl moderního divadla. Divadelní režisér Peter Brook ji následně natočil i jako film.

Co znamená svoboda?

Weiss se v tragikomedii opírá o historické události, tedy vraždu krutého revolucionáře Jeana-Paula Marata za Velké francouzské revoluce i pobyt markýze de Sade v blázinci, kam byl umístěn pro své názory i způsob života v době, kdy Francii vládl Napoleon. Fiktivní příběh líčí střet diktatury se svobodomyslností.

Inscenace je divadlem na divadle. Odehrává se v roce 1808 v blázinci, kde chovanci připravují hru o zavraždění Marata. „Herec se pozná podle toho, jak umí zahrát, že umře, jak umí zahrát to, že se zamiluje, a jak umí zahrát to, že se zblázní. Tedy hrozně křehcí popletení lidé si berou do úst slova jako milovat, co to znamená čest, spravedlnost, co to znamená svoboda,“ uvedl k pražskému nastudování režisér Morávek.

Volnost, rovnost, bratrství

„Divadlo bláznů“ nabízí možnost rozehrát otázky po tom, kdo je vlastně šílenec, v čem tkví síla svobody a co pro ni člověk dokáže obětovat. Témata v těchto dnech pro Evropany aktuální víc než kdy jindy. Ruská agrese na Ukrajině podle inscenátorů dodala Weissově scénáři další význam.