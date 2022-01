Winterbergova poslední cesta má zastávku v divadle Feste. Rudiš přijel na premiéru i pro cenu

V románu i na brněnské scéně cestuje stoletý Winterberg podle bedekru, který je stejně starý jako on. V závěru života totiž pocítí nutkavou potřebu poznat bývalou rakouskouherskou monarchii a najít svou dávnou lásku. Postupně zjišťuje, jak železnice propojuje nejen místa, ale i dějiny.

Na jevišti se do figury kmeta vtělil Jan Zelinka. „Je to rozhodně velké dobrodružství a velké uzavření života,“ souhlasí herec, který je o 76 let mladší než jeho postava.

Doprovod Winterbergovi dělá sklíčený pečovatel Kraus. Oba spolu navštěvují třeba Čechy, Slovensko nebo dokonce Srbsko. „Pro mě byl důležitý proměňující se vztah Krause k Winterbergovi, prochází hlubokou katarzí,“ podotýká režisér Jiří Honzírek.

Novinku pro divadlo připravil s dramaturgyní Katarínou Koišovou Kašpárkovou. Ta dodává: „Stěžejní pro mě byl motiv cesty. Cesty do sebe, k sobě navzájem, ke smrti i cesty za svobodou, která bezpodmínečně souvisí s přijetím vlastní odpovědnosti.“

Při premiéře zasedl v hledišti i autor. Divadlo Feste spolupracuje s Rudišem téměř deset let. Právě pro Feste napsal divadelní monolog Národní třída, z něhož se později stala kniha a nakonec i hraný film. Pro brněnskou scénu připravil i adaptaci novely Český ráj.

Ceny za překonávání hranic

Winterbergova poslední cesta je prvním Rudišovým románem napsaným v němčině. Nominován za svůj německojazyčný debut byl na prestižní cenu Lipského knižního veletrhu a v roce 2020 za něj získal ocenění Chamisso-Preis/Hellerau. Loni kniha vyšla česky, překladu se Rudiš ale ujmout nechtěl, svěřil ho Michaele Škultéty. Čeští čtenáři se dočkají i překladu Rudišovy poslední knihy. Drží se v ní svého tématu. „Je to můj osobní průvodce střední Evropou po železnici, možná moje nejosobnější kniha,“ prozradil Rudiš.