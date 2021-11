Židé z protektorátu utíkali na Slovensko a do Maďarska, ale i tam se z nich stala štvaná zvěř

Právě do Osvětimi mířili přeplněné vlaky z Maďarska především. Do transportů byli zařazováni rovněž Židé z části Podkarpatské Rusi; odkrojená část prvorepublikového Československa v té době náležela k Maďarsku. Počet obětí holocaustu z Podkarpatské Rusi je odhadován na 104 tisíc.

Svůj domov museli opustit i příbuzní a sousedé Heleny Maršíkové. „Během měsíce sebrali všechny Židy ze všech vesnic a městeček, v Mukačevě se udělalo ghetto. Babička se už nepostavila na nohy, tak jsme ji vtlačili do vozu s koněm, který odvážel nechodící. Mrzí mě, že dodneška nevím, co udělali s těmi nechodícími. Protože do vlaků nešli,“ poznamenává.

Bezvýchodná situace

Slovenští uprchlíci se v obavách před deportací pokoušeli vrátit zpátky na Slovensko. Nacházeli se ale v bezvýchodné situaci – i tam totiž po neúspěšném národním povstání a německé okupaci byly obnoveny transporty. Gila Fatran, původním jménem Ella Goldsteinová, z rodných Michalovic odešla do Maďarska ve čtrnácti letech, doprovázela těhotnou švagrovou.

Po návratu se skrývala s částí příbuzných v Žilině, v místnosti malé jak špíž. Gilin dvouletý synovec ale ve skrýši zůstat nemohl, snadno by mohl na ilegální obyvatele bytu upozornit. Svěřili ho tedy sousedce, která Goldsteinovým přislíbila pomoc. „Ale po nějaké době přišla bratrovi říct, že u ní udělali prohlídku a dítě sebrali. Dneska víme, že se dostalo k našim rodičům, kteří se mezitím dostali do Seredě, a že bylo deportované a že to s ním špatně skončilo,“ uzavírá Gila Fatran.

„Člověk do poslední chvíle neví, co se s ním může stát“

Tábor v Seredi nedaleko Trnavy byl zbudován jako pracovní, později byl přeměněn na koncentrační. Skončila v něm i Vera Meisels, na rozdíl od Gily Fatran se jí nepodařilo zůstat ukrytá až do konce války. Zemljanku v lese, kterou Verini rodiče vybudovali, museli opustit, pokud nechtěli umrznout. Vzápětí byli zadrženi a jako mnozí donuceni nastoupit do transportu.

„Cestovali jsme bez jídla, bez pití, osmdesát lidí v jednom vagoně. Když jsme přijeli do Osvětimi, tak místo toho, aby otevřeli dveře, začal křik. Velitel Osvětimi křičel: ‚Ty hovado, kdo ti řekl, že máš přijet. Já teď likviduju Osvětim, chystám pochod smrti, nemám žádné plynové komory, nemám na tebe čas. Zmizni!' – ‚A kam mám jet?' – ‚Tak jeď do Terezína!' A tak jsem se dostala do Terezína,“ přibližuje Vera Meisels situaci, která jí zřejmě zachránila život. „Člověk do poslední chvíle neví, co se s ním může stát,“ dodává.

V druhé vlně deportací bylo ze Seredi odvezeno do táborů smrti zhruba třináct a půl tisíce lidí.