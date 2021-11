Talent architekta Feuersteina rozpoznali v Japonsku, zklamání z domova ho dovedlo k sebevraždě

„V meziválečné éře bylo v Československu mnoho architektů, kterým se věnovala daleko větší pozornost. Bylo to i tím, že měli daleko více staveb v Československu i Evropě, kdežto Bedřich Feuerstein působil až v Tokiu. A myslím si, že je to dáno i tím, že v době železné opony se nedalo do Japonska cestovat, a tudíž nám zůstal tak trochu utajený,“ vysvětluje ředitel NTM Karel Ksandr, proč jméno Bedřicha Feuersteina přinejmenším pro širší veřejnost zapadlo.

Architekturu studoval Feuerstein soukromě u slovinského architekta a urbanisty Josipa Plečnika, který výrazně přispěl k úpravám Pražského hradu. Stal se rovněž posluchačem Vysoké školy technické a studoval také na Akademii výtvarných umění u další výrazné osobnosti spojené s tuzemskou architekturou – Jana Kotěry.

Okouzlení Petrohradem, zklamání ze Sovětského svazu

V roce 1913 ho ovlivnila cesta do Moskvy a Petrohradu. Okouzlil ho empír, jediný styl, tvrdil, který dokázal sloučit monumentalitu s ušlechtilostí. Později se do Ruska ještě vrátil – to už bylo součástí Sovětského svazu.

Revoluční cestou byl okouzlen méně, své dojmy zaznamenal: Všichni jsou špatně oblečeni. Je málo světel. Poněkud jakoby smutno. Revoluce není žádný špás. Viděli jsme hotové stavby, které ale nikdy hotovy nebyly – a už nebudou. Leč zřejmě na tom nikomu nezáleží. Nikoho to netrápí. Architektura je jen epizoda ve velkém díle sociálním. V SSSR je dnešek škrtnut na úkor zítřka.

Krematorium jako oříšek

Feuersteinovy práce dokládají na výstavě technické dokumentace i modely. Řídké realizace zastupuje puristické krematorium v Nymburku (spoluautorem je Bohumil Sláma) z roku 1921. Feuerstein se účastnil o dva roky dříve i soutěže na pardubické krematorium, to ale nakonec stavěl Pavel Janák.

Četnost návrhů vztahujících se k poslednímu rozloučení má prozaické vysvětlení: v roce 1919 zákon povolil pohřbívání žehem. „Krematoria v raných dvacátých letech byla pro architekty oříškem, protože museli vymyslet nový typ budovy, který se nemohl vztahovat k žádným křesťanským odkazům. Kremace byla stále důvodem sváru mezi jejími zastánci a katolickou církví,“ vysvětluje autorka výstavy Helena Čapková.