Režisér Svátek točí pokračování Úsměvů smutných mužů

„Je to film hlavně o smíření, odpuštění, o tom, co je pro člověka nejdůležitější, a to jsou blízcí lidé. Je to film o hledání cesty k tomu druhému,“ nastiňuje Josef Formánek. Jeho příběhy bývají autobiografické. O boj s vlastní závislostí se opíral v románu Úsměvy smutných mužů, který se stal jeho první knihou převedenou na filmové plátno.

Osazenstvo léčebny se vrací

Drama z prostředí protialkoholní léčebny natočil v roce 2018 Dan Svátek, v cenách Český lev za něj obdržel ocenění od filmových fanoušků. Chystaná novinka Dvě slova jako klíč, opět podle stejnojmenné knihy, na tento příběh volně navazuje.

Formánkovo alter ego znovu ztvární David Švehlík, do popředí se ale dostává příběh výtvarníka Tomáše, kterého stejně jako v Úsměvech hraje Ivan Franěk. Po návratu z léčení se odráží ode dna, do cesty mu pak ale vstoupí Anna v podání Diany Dulínkové.

Z hereckého obsazení Úsměvu smutných mužů se kromě Švehlíka a Fraňka vrací rovněž Jaroslav Dušek, Marika Šoposká či Polák Daniel Olbrychski. „Určitě všichni chceme, abychom měli dohromady vnitřní pocit, že jsme to udělali nejlépe, jak jsme mohli. Hledáme ten nejpravdivější záběr,“ podotýká k filmové adaptaci své knihy Formánek.