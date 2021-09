Není čas zemřít, ale konečně je čas na bondovku. Daniel Craig naposledy zachraňuje svět i v kinech

„Osobně jsem docenila, že i když je samotné poslání Bonda samozřejmě přehnané – jeden člověk zachraňuje svět –, tak pořád máme pocit, že je to příběh, který se nějakým způsobem týká naší současnosti, na rozdíl třeba od superhrdinských filmů. Že se tam mluví o něčem, co je nám blízké,“ tvrdí Willoughby.

„Je to precizně vyvážený mix napětí, starých dobrých honiček a soubojů, erotiky, zároveň dojetí, velkých emocí a patosu a také humoru. Všechno, co od bondovky očekáváme,“ shrnuje dojmy z filmové novinky vedoucí kulturní redakce ČT24 Tereza Willoughby.

Pětkrát a dost

Například recenze magazínu Variety ocenila, že Craigovi se podařilo Bonda ztvárnit nejen jako neporazitelného hrdinu, ale ukázat i jeho lidské a zranitelné stránky. Sám herec ovšem se slavnou postavou nechce mít dál nic společného. Bonda si zahrál celkem pětkrát – což není nejvíce, Sean Connery se objevil v šesti snímcích, Roger Moore dokonce zvládl ještě jeden navíc.

Poprvé se Craig do Bonda převtělil v roce 2006 v Casinu Royale, které se mimo jiné natáčlo v Česku. Před premiérou Spectre o necelých deset let později média citovala hercův výrok, že by si raději podřezal žíly, než by Bonda hrál znovu. Nicméně ještě na jedno pokračování kývnul – údajně za honorář 25 milionů dolarů, což je přibližně 540 milionů korun, a kreativní kontrolu.

Producenty i fanoušky zajímá, kdo se stane Craigovým náhradníkem. Nejčastěji padá jméno Richarda Maddena, známého třeba ze Hry o trůny, Regé-Jeana Pageho, jenž se do diváckého povědomí dostal poměrně nedávno seriálem Bridgertonovi, a také hollywoodské hvězdy Toma Hardyho z Revenanta, Počátku či Šíleného Maxe.

Zachrání Bond i kina?

Bondovka Není čas zemřít se podle původně měla promítat už od dubna loňského roku, uvedení ale oddálila pandemie, producenti nechtěli výpravný titul pustit pouze na některé ze streamovacích platforem.

Světová premiéra v úterý v Royal Albert Hall byla velkou parádou nejen díky účasti britské královské rodiny. Nové dobrodružství Jamese Bonda je určitým symbolem návratu k předpandemickému životu a také příslibem pro britské kinaře, že pomůže nakopnout filmové odvětví.