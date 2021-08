Řekni, kde ti lidé jsou. S návštěvou kultury otálejí i v létě

Například Studio DVA hraje na letní scéně na pražském Vyšehradě téměř každý den. I když se návštěvnost představení postupně zvedá, je vidět, že se chování diváků změnilo. „Dříve nebyly lístky na letní scény třeba půl roku dopředu. Letos se vám poštěstí koupit si lístky na večerní představení dokonce i v ten den, kdy se rozhodnete jít do divadla. Třeba podle počasí,“ potvrzuje marketingový ředitel Studia DVA Tomáš Přenosil.

Někteří pořadatelé na zájem publika za minutu dvanáct nečekají. Podle organizátorů hudebního festivalu na hradě Okoři lidé letos o podobné akce příliš nestojí, letošní ročník proto ruší. Naopak třeba Vojtěch Dyk vyrazil na turné, nicméně ze sedmi plánovaných koncertů se mu podařilo dopředu vyprodat jen dva.

„Diváci se chovají jinak,“ všímá si. „Vůbec se jim nedivím. I já jsem si za patnáct až dvacet tisíc korun koupil lístky na koncerty, které se přesouvaly, nebo nebyly. A vůbec nevím, jestli ještě někdy budou.“ Jeho slova potvrzují i další umělci. „Lidé si v předprodeji lístky nekupují. Nechávají to na poslední chvíli, jak se situace vyvine,“ souhlasí Iva Bittová.

O 30 procent méně návštěvníků kin

Do biografů se chodí ještě méně. Od prvního srpna mohou být sice obsazená všechna sedadla v sále, třeba rodin s dětmi ale přichází sotva polovina. Stává se, že se promítá jen pro jednotlivce. Přitom v programu je nabídka filmových hitů, které čekají na uvedení.

„V předcovidových dobách by na filmy přišlo o třicet procent lidí určitě víc,“ odhaduje filmový distributor a provozovatel sítě multikin Jan Bradáč. Příčiny návštěvnického propadu vidí jasné: „Ať už je to množstvím filmů, vysokou konkurencí, kratším časem hraní, ale i restrikcemi, které na diváky fungují, takže do kina prostě nepřijdou.“