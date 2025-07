Lenka Vagnerová & Company dovezou do Edinburghu své Panoptikum

Inscenace Panoptikum okazuje ke kočovným společnostem, které putovaly z města do města a vystavovaly kuriózní předměty, výjimečné dovednosti a „zvláštní“ lidi. Živé exponáty byly v 19. století zdrojem zábavy i výnosného obchodu.

„Velkou inspirací je panoptikum P. T. Barnum v New Yorku, které bylo postaveno hlavně na vystavování lidí s různými anomáliemi. A taky na lži a podvodu,“ prozradila Lenka Vagnerová. „Představení je i o tom, co se dá prodat a za jakou cenu,“ dodává.

Přesah do současných mezilidských vztahů

Soubor inscenaci symbolicky přiváží na místo, kde panoptika vznikla, tedy do Velké Británie, konkrétně na festival Fringe. „Jsem zvědavá, jak na to britské publikum zareaguje, protože si myslím, že jim je to historicky velmi blízké téma. Ale zpracované s velkým přesahem do současnosti a vůbec do mezilidských vztahů,“ podotýká Vagnerová.

„Je tam spoustu rekvizit, kouzelnických triků. Hodně si hrajeme s iluzí, jak světelnou, tak fyzickou. To je hodně nevšední. A plus je velký nárok na herectví,“ upozornil Adam Sojka, který v Panoptiku představuje impresária.

Soubor se na divadelní festival do Edinburghu vrací již po několikáté. Panoptikum odehraje v deseti reprízách. Divadelníky čeká také cesta do Číny, kde uvede loňskou premiéru Mystical Self.