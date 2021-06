Divadla na prázdniny nehrají. Letní scény se otevírají po celém Česku

Error v Brně

V Brně se lze za divadlem a další kulturou pod širým nebem vydat na několik míst. BuranTeatr připravil venkovní scénu pro nezávislou kulturu na Kounicově ulici. Nazval ji Error 404 #notfound. Chybová hláška odkazuje na přerušení kontaktu živé kultury s diváky v uplynulých měsících kvůli pandemii. Domácí BuranTeatr se už na této scéně derniérou rozloučil s představením Pan Polštář. Hrála se čtrnáct let. Uvádí ale novou tanečně-pohybovou inscenaci Eight Cups and The Devil. K hostům patří také Depresivní děti touží po penězích nebo slovenský kolektiv Nástupište 1-12. Vedle divadla se dostane i na koncerty a výstavy.

Letní představení sobě i divákům dopřává také Divadlo Bolka Polívky. Letos pendluje v průběhu června až srpna mezi Kraví horou v Brně, amfiteátrem v Mikulově a nádvořím zámku Slavkov. Na Kraví hoře se chystá mimo jiné uvést premiéru komedie S láskou Mary. „Je to komedie, ale pojednává o odcházení člověka. Myslím si, že s takovou situací je v dnešní době konfrontováno mnoho lidí,“ prozradil režisér Petr Halberstadt.

Na pozvání Divadla Bolka Polívky do Brna přijede třeba Simona Stašová s one woman show Shirley Valentine, Dejvické divadlo s černou groteskou Ucpanej systém nebo Barbora Hrzánová se stálicí Hrdý Budžes.