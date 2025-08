Gympl, Vejška a teď Džob. Měli by být dospělí, ale pořád chtějí dostat „po hubě“

Začít být opravdu dospělý

„Táta do svých filmů propisuje, co nasbíral o životě konkrétní generace. A teď je to okamžik mileniála, kterému je třicet pět let a je v pozici, kdy už měl začít budovat rodinu nebo kariéru, začít být tím opravdu dospělým člověkem. A každý se s tím vyrovnáváme jinak,“ podotýká Tomáš Vorel mladší, který se do příběhu vrací v osvědčené dvojici s Jiřím Mádlem.

„Víceméně prožíváme to samé, co postavy, protože i my jsme zažili ten náraz, kdy jsme dotekem dospělosti museli něco opouštět. Ta trilogie se stává takovou naší paralelní kronikou, akorát že je samozřejmě kombinací nás a postavy,“ říká Mádl.