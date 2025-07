Fanoušci se v Birminghamu rozloučili s Ozzym Osbournem

Fanoušci se v britském Birminghamu rozloučili se zesnulým zpěvákem Ozzym Osbournem. Frontman kapely Black Sabbath zemřel minulé úterý, bylo mu 76 let. Rakev na cestě ulicemi doprovázela rodina metalové legendy, samotný obřad nebyl veřejný. Namísto smutečních písní hrály na poslední cestě hity Black Sabbath. Podle britské veřejnoprávní BBC měl Ozzy Osbourne před smrtí prohlásit, že je mu jedno, co se na jeho pohřbu stane, pokud to tedy nebude nic deprimujícího.