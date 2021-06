Někteří na film bez popcornu jít nechtějí, obává se předseda kinařů. Čas zachránit biografy je teď

Z aktuálního programu jsou podle Pošty divácky nejúspěšnější tituly, které si letos odnesly Oscara, například podle americké filmové akademie nejlepší film roku Země nomádů nebo animovaná Duše. Zajít lze opět i na snímky, jejichž reprízy přerušil podzimní lockdown, jako je dánský Chlast (který mezitím získal také zlatou sošku) či české Bábovky.

Nadcházející léto přivede do kin jak blockbustery, k nimž patří původně komiksová Black Widow a souboj Godzilla vs. Kong, tak odkládané premiéry českých novinek. Patrik Hartl uvede svůj režijní debut podle vlastní knihy Prvok, Tečka, Šampon a Karel, na startu už čeká také Ondříčkův Zátopek k poctě slavného českého běžce a pobavit chtějí komediální Matky.

Do kinodistribuce se v létě chystá i více než deset českých dokumentů. Už se promítá další časosběrný snímek Heleny Třeštíkové o prostitutce Anny, ještě červnovou premiéru stihne dokument o rekvalifikovaném horníkovi Nová šichta a vznikl také nový portrét Jana Wericha. „A samozřejmě všichni čekají na říjen, kdy jsme měli opravdu dobré předprodeje na dokument Karel,“ doplnil Pošta filmovou vzpomínku na zesnulého zpěváka Karla Gotta.

Film bez popcornu? Pro někoho nepředstavitelné

Doufá, že tato kinonabídka zafunguje pro diváky jako lákadlo, aby on-line sledování filmů, jemuž pandemické zastavení kulturního života přálo, vyměnili zase za fyzickou návštěvu biografů. Statistiky zatím příliš příznivé nejsou.

„Jednosálová kina jsou otevřena od 24. května, a když budu brát průměr na jedno představení z tohoto období, tak jsme do deseti diváků. To jsou čísla velmi malá,“ konstatuje Pošta. Ve čtvrtek 10. června se otevírají i multikina, předseda kinařů se nicméně obává, že divácký zájem bude mimo jiné brzdit, že při promítání nemůžou chroupat popcorn.

Od 8. června sice vláda povolila otevřít v kinech bufety, ale konzumace v hledišti je zakázaná. Pošta vysvětluje, v čem by povolení občerstvení i při sledování projekce pomohlo: „Problémem není, jakou část tvoří z tržby, ale kolik diváků má s návštěvou kina spojenou konzumaci v hledišti a nepřijde, pokud nebude moci (konzumovat).“

Pořadatel není hlídač

Kinařům se také nelíbí, že zatímco pro kulturu, včetně biografů, stále trvají přísnější omezení (viz Fakta), třeba restaurace může zaplnit všechna místa k sezení. Jak v hospodě, tak v kině ale platí, že je třeba doložit bezinfekčnost. I to je podle Pošty problematické.

„Kina se vždy snažila, aby měla maximálně bezpečný provoz, rozestupy, dezinfekce, respirátory, aby byl divák v co nejbezpečnějším prostoru. Problém pro nás nastává s otázkou, kdo je zodpovědný za to, že je divák při vstupu testován,“ ptá se. „Pokud se dostaneme k zákonu, jestli má vůbec právo pořadatel tyto údaje chtít vidět, tak se dostáváme do určitého sporu,“ domnívá se.

Nejlepší podpora kin je do nich chodit

Upozorňuje také, že otevření kin automaticky neznamená, že se sály zaplní. „Máme zkušenost po první vlně z května 2020, že nastartování trhu aspoň na padesát procent trvá trhu několik měsíců,“ říká. Provozovatelé se tak snadno mohou dostat do úzkých, protože otevřením skončily podpůrné programy od státu, i když částečná omezení provozu stále platí.

„Kompenzace jsou ukončeny, a to i z plošných balíčků bez ohledu na to, jestli se jedná o kulturu nebo jiné podnikání, a nám chodí velmi málo diváků, takže teď se kina opravdu dostávají na hranu, protože provoz musí běžet naplno, včetně personálu, energií a tak dále, ale návštěvnost neodpovídá ani nákladům na jedno představení,“ vysvětluje Pošta.

A dodává: „Chtěl bych apelovat na diváky, že pokud chtějí zachovat kino ve svém okolí, tak teď je ten čas ho podpořit a navštívit.“