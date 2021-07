Tři akordy a srdce. Když se vytáhne kytara v hospodě, poslouchá country každý

„Country je zpívaný příběh. Dodnes jsou populární písničky, které vyprávějí nějaký děj, mají třeba i pointu. Je to melodické, jednoduché, jak říkají Američané: tři akordy a srdce,“ charakterizuje tento hudební styl Pavel Bezouška.

Posluchači country bývají někdy vnímáni s jistým posměchem, Bezouška ale přiznává, že některá označení bere za své, i když mohou být vyslovována s hanlivým podtónem. „Já se za to nestydím jako pečbuřt a kotlíkář. Koneckonců v Americe se té muzice na začátku říkalo hillbilly čili také v podstatě hanlivý název a za těch sto let jsou hrdí, že hrajou hillbilly a že jsou ti burani z Jihu. A u nás je to, myslím, podobné,“ vysvětluje.

Countrymani, folkaři a trampové

Rozmach české country přišel s trampy. První písně o kovbojích a romantice Divokého západu vznikaly mezi válkami. Z úcty k přírodě, v osadách, které nesly názvy z amerických westernů.

„Po roce 1948 se to ideologicky moc nehodilo k častuškám, takže nastala dlouhá mezera nahrávání a ve vysílání,“ popisuje další vývoj Bezouška. „A potom v šedesátých letech mladí lidi chtěli romantiku, chtěli něco nového, ale hlavně v češtině a pak i v angličtině se toho moc nahrávat zase nesmělo ani tehdy.“

Za minulého režimu country a přidružené žánry částečně suplovaly západní kulturu. „Československo nebylo účastno smlouvy o ochraně autorských práv, ke které přistoupila Česká republika až v devadesátých letech, takže si každý mohl udělat text, jaký chtěl, a na původních autorech nezáleželo,“ upozorňuje dramaturg.