Vzpurný nedbalec a věrná přítelkyně. Román o Toyen zjišťuje, kdo to je on

Milena Štráfeldová přiznává, že ji jako spisovatelku oslovují „netypické ženské příběhy“. Do románu už převedla osudy hereckých sester Lídy Baarové a Zorky Janů a také příběh životem zkoušené historičky umění Růženy Vackové. K titulům Sestry B. a Trestankyně přibyl ještě Svatý rváč, v němž autorka přiblížila osudy českého učence a chráněnce Jana Husa Jeronýma Pražského.

Její knihy nejsou odborné publikace, ale beletrie. „Nepíšu historickou biografii, která by měla poznámkový aparát, musím tomu dát nějaký příběh a tam je už nezbytné někdy fabulovat. A z toho mívám někdy trochu strach,“ připouští.

Dívka stylizovaná do muže

O Toyen říká, že její život byl tak dramatický, že kdyby nenamalovala jediný obraz, stejně by stál za románovou podobu. Malířka po sobě nezanechala žádnou soukromou korespondenci nebo deníky, mnohé věci tak lze odvozovat jen z vyprávění jiných, některé zůstávají tajemstvím.

Zřejmě už se například nepřijde na původce jejího pseudonymu. Jedna verze tvrdí, že ze slov „to je on“. Tento nápad si přivlastňoval Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval i Karel Teige. „Sama Toyen říkala, že zdrojem je francouzské slovo citoyen, což znamená občan,“ doplnila další možnost Štráfeldová.

Názvem knihy odkazuje i k malířčině genderové nevyhraněnosti. „Jako mladá dívka se stylizovala do mužské role, dokonce prý jeden čas mluvila i v mužském rodě. Chodila oblečená do mužských šatů, měla krátký sestřih. Takže mně to přišlo pro ni do jisté míry typické a současně i do jisté míry tajemné, kdo to vlastně je ten on,“ ptá se spisovatelka.

Měšťanská dcerka se špatnou známkou z kreslení

Život Toyen vypráví chronologicky. Popisuje i školní léta tehdy ještě Marie Černínové. „Objevila jsem kroniku ve škole, kde ani netušili, že u nich studovala. V té době byla ještě celkem poslušná dívenka, ale zásadně měla špatné známky z kreslení,“ prozradila Štráfeldová. Budoucí významná česká výtvarnice možná už tehdy chtěla malovat mimo pravidla.

Díky bádání v archivech se Štráfeldové povedlo upřesnit i některé nejasnosti života své hrdinky. Například mýtus, že pocházela z chudých poměrů. „Její rodiče si zakoupili dokonce činžovní dům na Smíchově,“ upozorňuje. „A možná právě ten její odpor proti měšťanskému životu rozhodl, že v šestnácti letech odešla,“ dodává.

Středostavovskou výchovu Marie vyměnila za anarchokomunistické hnutí. „To je vedeno jako informace v policejních aktech. A vrátilo se to v době, kdy chtěla ve třicátých letech jako malířka nabídnout jeden svůj obraz státu. Tehdy to fungovalo tak, že muselo policejní ředitelství prověřit, že člověk, od něhož kupuje stát obraz, nemá žádné špatné záznamy v policejních spisech. Takže tehdejší inspektor Emanuel Renč skutečně vydal dobrozdání, že se o ní říkalo, že byla členkou komunistické strany, ale že se to nikde nepotvrdilo,“ doplňuje Štráfeldová.