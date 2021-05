Formuli 1 pilotoval McQueen či Damon. Teď jim v Grand Prix konkurují Hádek, Ferro a Kozub

„Obdivuju lidi, kteří mají pro něco vášeň, a zároveň se maličko směju tomu, když ta vášeň přeroste v určitý fanatismus,“ přiznává Prušinovský.

Tvůrce seriálu Okresní přebor a Most naposledy do kin uvedl před šesti lety snímek Kobry a užovky. Bratrské drama mu přineslo Českého lva za režii a nejlepší film roku. V nejnovějším titulu nahlíží opět do sportovního prostředí. Na začátku byla historka o kamarádech, kteří jedou na fotbal, pak ale Prušinovský kopanou vyměnil za auta.

Natáčet se bude v Barceloně i Le Mans

Natáčená novinka vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. „Rozhodnou se jet na Velkou cenu formule 1 do Barcelony,“ nastínil Prušinovský. Závodem ve Španělsku film vrcholí. Na okruh poblíž Barcelony, kde se jezdí také formule 1, se vydá za rok i štáb. Záběry by měl pořídit také ze závodního okruhu v Le Mans.

„Chceme nahlédnout do kolotoče formule 1, což pro malou českou produkci není vůbec jednoduché. Točit letos prázdné tribuny by nám ale bylo k ničemu. Proto jsme se rozhodli, že film dotočíme příští rok, doufejme, že přímo během Velké ceny Španělska. Věříme, že svět se v té době s pandemickou krizí už dostatečně vypořádá a formule se opět pojedou za divácké účasti,“ podotýká producent Ondřej Zima.

Velká část filmu nicméně vzniká v severočeském Cvikově a okolí. „Když jsem se díval, kde je podhoubí motoristického sportu, tak jsou to města jako Cvikov nebo Nová Paka. Tam nalezneme lidi, kteří každý víkend jezdí na autokros, rallyekros a podobné závody. Sever je tím celkem známý,“ vysvětlil Prušinovský, jak na tuto lokaci připadl.

V hlavní roli Hádek, Ferro a Kozub

Na Cvikovsku se filmaři zdrží do konce května. Právě zde vede jeden z hrdinů – Roman v podání Kryštofa Hádka – pofidérní autobazar a hned vedle bydlí se svou rodinou v mobilním domku. „Je to bývalý závodník autokrosu, ale už má po kariéře a teď se věnuje autům a různým kšeftům,“ představuje Romana Hádek. Díky této roli na jednom ze závodů usedne za volant buginy.

Největší chloubou Romanova bratrance Emila, fanatického milovníka pořádku, je zase maketa formule 1. Sám ale řídit nedovede, takže když vyhraje vstupenky na Velkou cenu ve Španělsku, nezbyde mu než požádat Romana, aby ho na závody odvezl. Nalepí se na ně ještě problémový kšeftař s kradenými auty Štětka.