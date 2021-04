Kvíz: Korn, Hanks, Seifert i Homer Simpson. Ztroskotáte na příbězích o robinsonech?

1. Nejmenoval se sice Robinson Crusoe, ale určitě by si měli o čem povídat. Protagonista filmu Trosečník (2000) Chuck jako jediný přežije leteckou katastrofu a pád do moře. To je ta dobrá zpráva. Špatnou je, že se zachránil na neznámém ostrůvku uprostřed širé vodní spousty. Aby představitel Chucka Tom Hanks vypadal ve své roli věrohodně, nezbylo mu než výrazně zhubnout. Kolika kil se při proměně v trosečníka musel zbavit?

2. Tom Hanks ještě jednou. Tentokrát jako uprchlík, který uvázl na Kennedyho letišti, protože během letu došlo v jeho zemi k převratu a on se tak stal bezprizorním občanem. Smyšlené drama z roku 2004 se inspirovalo skutečným osudem emigranta Mehrana Karimiho Nasseriho. Ten bydlel na letišti Charlese de Gaulla neuvěřitelných osmnáct let poté, co mu ukradli doklady. Do filmu se jeho život dostal už v roce 1993 díky hranému snímku Spadli z nebe, kde letištního robinsona ztvárnil Jean Rochefort, známý českým divákům hlavně z francouzských komedií. Nás by ale spíš zajímalo: tušíte, z jaké země pocházel Nasseri?