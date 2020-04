Vteřina dějepisu: Koho byste si 25. dubna vzali na pustý ostrov? A na jak dlouho?

Skotský námořník Alexander Selkirk (1676–1721) byl na ostrově vzdáleném zhruba 650 kilometrů od pobřeží Chile (a dnes pojmenovaném po Robinsonu Crusoeovi) vysazen po neshodách s kapitánem – a možná z vlastního hecu – v září 1704. S sebou měl prý jen jídlo na jeden den a v dobové „kápézetce“ pár věcí jako nůž, tabák, pušku a Bibli. Nicméně se mu podařilo se na nečekaném místě slušně zabydlet do doby, než si „stopnul“ loď, která ho po čtyřech letech a čtyřech měsících, 2. února 1709, odvezla do Anglie. Selkirkovo dobrodružství se doneslo i k uším Daniela Defoea, tajného agenta a autora satirických pamfletů, který se jím nechal částečně inspirovat k románu. Tvářil se ale, že jde o autentické vyprávění skutečného trosečníka Robinsona Crusoea. Každopádně mělo nebývalý úspěch, takže ještě téhož roku Defoe přidal The Farther Adventures of Robinson Crusoe (Další dobrodružství Robinsona Crusoea), v nichž se hlavní hrdina jako obchodník dostane do Číny, a o rok později volně navázal úvahami Serious Reflections During the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe (Vážná přemítání během života a překvapivých dobrodružství Robinsona Crusoea). Čeští čtenáři příběh znají spíše z různých převyprávění, zřejmě nejznámější je verze z padesátých let od J. V. Plevy (a s ilustracemi Zdeňka Buriana). Ten Robinsonovu samotku zkrátil na deset let, v originální knize ale jeho nedobrovolné vyhnanství trvá 28 let, dva měsíce a 19 dní.