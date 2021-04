Kvíz: Veselé Velikonoce s mimozemšťany, Belmondem, Kristem i Beverly Hills 90210

1. Veselé Velikonoce popřál ve stejnojmenné komedii divákům v roce 1984 Jean-Paul Belmondo. Jak to tak ve veselohrách bývá, i tahle je plná nedorozumění, jejich vysvětlování vede ještě k větším zmatkům. Ostatně ani proutníkovi Stéphanovi Margelovi (Belmondo) v první chvíli nedojde, o co si koleduje, když ho zaskočí setkání s manželkou a on půvabnou dívku své choti představí jako…

Představí ji jako svou dceru.

2. Musel vláčet sedmdesátikilový kříž až na Golgotu, navíc oblečený jen do plátna, přestože byla zima. Někdy byl tak podchlazený, že mu museli nahřívat obličej, aby vůbec mohl hýbat rty. A při bouřce do něj navíc uhodil blesk. „Kdybych tím vším neprošel, nebylo by to utrpení tak autentické,“ prohlásil. Mohla by to být slova Ježíše Krista, ale pronesl je jeho herecký představitel James Caviezel. O jakém filmu je řeč? Napovíme, že podle některých kritiků a diváků bylo toho utrpení až moc.

Umučení Krista, filmu z roku 2004 v režii a podle scénáře Mela Gibsona, byla kritiky vyčítána přílišná brutalita.

3. Poznáte, nebo si aspoň tipnete, který současný básník si takto představuje Velkou noc? Já chtěl bych tak mít motocykl

a punčocháče s podvazky!

pak s malou změnou starých zvyků

a s tváří skrytou do masky

řetězem místo pomlázky

bych všechno vytlouk jako datel

– hned první Čs. spisovatel

a podobných je pajzlů moc

kde zavřeli by „pro nemoc“

kde den před tím bych svlékal z kůže

mnou milované ženy, muže

– ach, to by byla Velká noc!

J. H. Krchovský

4. Ber život z té lepší stránky, radili Monty Pythoni při scéně ukřižování v parodickém filmu z roku 1979, který církev považovala za skandální znevažování biblického příběhu. Hlavní hrdina to nemá jednoduché, pletou si ho totiž s mesiášem. Ale on se přitom jmenuje…

Jmenuje se Brian a řeč je o filmu Život Brianův.

5. Babička Brada Browna rozdává velikonoční kraslice, aniž by tušila, že ve skutečnosti jsou to vejce, z nichž se vyklubou všežravé mimozemské potvory, jimž se říká….? Velikonočního zvyku využili k návratu v pokračování americké hororové komedie z roku 1988.

Critters.

6. V písni o jaru, jež „začlo nešťastně, jak ostatně vždycky, neslaně a nemastně, zkrátka makrobioticky“, zmiňuje Karel Plíhal také pomlázku. Víte, nebo odhadnete, kdo se s ní v následujícím verši vydává na koledu? Svítí křídla bělásků,

v řece se třou líni,

na tradiční pomlázku

s řetězy jdou…

… s řetězy jdou skini.

7. K nejznámějším moderním zpracováním posledních Ježíšových dnů patří rocková opera Jesus Christ Superstar. Poslední týden Kristova života líčí Jidáš oblečený jako hippík. Kdo muzikál složil?

Pod muzikálem Jesus Christ Superstar jsou podepsáni textař Time Rice a Andres Lloyd Webber

8. Rocková opera na podobný námět vznikla v sedmdesátých letech ale i v Československu. Muzikálovým hitem se ale nestala, jejími autory totiž byli The Plastic People of the Universe. Kde album Pašijové hry velikonoční nahráli, víte? Vyjít mohlo v Česku až dvacet let po nahrání.