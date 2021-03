Berlinale zná vítěze. Zlatého medvěda si odnáší satira Smolný pich, na níž se podílelo i Česko

Porota festivalu v Berlíně již v roce 2015 udělila Judemu Stříbrného medvěda za nejlepší režii za snímek Aferim!, na němž se rovněž koprodukčně podílelo Česko. Jeho další film „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“ získal hlavní cenu, Křišťálový glóbus, na festivalu v Karlových Varech v roce 2018.

Příběh učitelky, která je vystavena ostré konfrontaci s rodiči poté, co na internet unikne její soukromé video s choulostivým erotickým obsahem, je kousavá satira o sexu, lžích a videu, ale i nesmlouvavý pohled na pokrytectví současné společnosti nejen v Rumunsku. Režisér Radu Jude téma zpracoval neotřelou formou kombinující tři stylisticky zcela odlišné části. Snímek je koprodukcí Rumunska, Lucemburska, České republiky a Chorvatska.

Podle producenta film „píchá do vosích hnízd“

„Radu Jude je pro mě režisér, který vždy jde proti proudu a, dalo by se říct, píchá do vosích hnízd. A toho si nesmírně vážím. I tento film je zrovna tak relevantní a trefný, protože bez skrupulí demaskuje pokrytectví a dvojí tvář současné společnosti. A je přitom i velmi vtipný,“ uvedl koproducent vítězného filmu Jiří Konečný.

Kromě Judeho filmu porota ocenila ještě například režiséra maďarského válečného dramatu Natural Light Dénese Nagyho nebo japonský snímek Wheel of Fortune and Fantasy. Hlavní hereckou cenu si odnesla Maren Eggertová za sci-fi komedii I'm Your Man.