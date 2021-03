Začalo první on-line Berlinale. V programu je i česko-rumunský Smolný pich či thriller s Annou Fialovou

„Sedíme každý doma, nebo v kanceláři u počítače, ale probíhá normální filmový program. Projekce se konají on-line ve virtuálních kinech,“ říká vedoucí Czech Film Center Markéta Šantrochová, která na akci prezentuje současný český film i možnosti natáčení v Česku.

Pořadatelé filmového veletrhu nabízí profesionálům streamované konference a také takzvané chatroulette party. „Mícháme účastníky mezi sebou v různých videochatovacích místnostech, abychom generovali náhodná setkání. Stejně jako by se to dělo během normálního festivalu a trhu, kde byste se třeba dali do řeči s lidmi ve frontě,“ sděluje ředitel Evropského filmového trhu Dennis Ruh.

O Zlatého a Stříbrného medvěda letos soutěží patnáct snímků, třeba režijní debut známého německého herce Daniela Brühla nazvaný Nebenan. Vůbec poprvé se v soutěži objeví běloruský snímek, kterým je dokument Odvaha, jenž pojednává o protestech po zfalšovaných srpnových prezidentských volbách.

Rumunsko-český film zkoumá důsledky uniklé sexuální nahrávky

Ve výčtu nechybí ani filmy z Íránu, Japonska, Koreje, Mexika, Maďarska nebo Libanonu. „Různorodost účastníků se mírně mění, protože digitální formát umožňuje účast lidem, kteří by jinak do Berlína necestovali,“ doplňuje Ruh.

Česko se koprodukčně podílelo na rumunském filmu Smolný pich aneb Pitomý porno, který natočil rumunský režisér Radu Jude. Drama, v němž na internet unikne video se sexuálním obsahem týkajícím se učitelky, která následně musí čelit hněvu rodičů žáků, zkoumá pokrytectví a diskriminaci vyplývající z některých současných společenských norem. Snímek je koprodukcí Rumunska, Lucemburska, České republiky a Chorvatska.

Porota festivalu v Berlíně již v roce 2015 udělila Judemu Stříbrného medvěda za nejlepší režii za snímek Aferim!. Jeho další film „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“ získal hlavní cenu, Křišťálový glóbus, na festivalu v Karlových Varech v roce 2018.

V politickém thrilleru si zahrála i Anna Fialová

Druhou českou koprodukcí je politický thriller německého režiséra Christiana Schwochowa nazvaný Je suis Karl, jenž byl zařazen do festivalové sekce Berlinale Special. Příběh dívky Maxi, která se po smrti rodičů při teroristickém útoku v Berlíně přidá k populistickému hnutí vedenému charismatickým vůdcem Karlem, koprodukovala na české straně společnost Negativ.

Čtvrtina filmu se navíc natáčela v Praze, kde se odehrává i část příběhu. V jedné z hlavních rolí se objeví česká herečka Anna Fialová, menší roli ztvárnila herečka Elizaveta Maximová. Hudbu k filmu složil Tomáš Dvořák známý pod uměleckým jménem Floex.

Mezi programová lákadla spadá i nové drama Mauritánec podle skutečného případu. Jodie Fosterová, která v něm hraje advokátku, jež se snaží dostat z věznice Guantanámo neobviněného vězně, získala za roli v neděli Zlatý glóbus. Nabídka a také poptávka po filmech jsou zatím vysoké, Evropský filmový trh uvede přes osm set filmů, což je o sto více než v předchozím roce.