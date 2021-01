Před 130 lety zemřel Theo van Gogh. Bez něj by Vincenta nebylo

I s malým synem se přestěhovala zpět do Nizozemí, kde si zřídila dům pro hosty, ve kterém bydlela i řada umělců. Pomohli jí dostat se do umělecké komunity a Jo tak začala pořádat prodejní výstavy Vincentových děl. Obrazy prodávala strategicky. Mířily do celého světa do sbírek přístupných veřejnosti, aby je spatřilo co nejvíce lidí, čímž o ně zažehla zájem.

Její oddanost Theovu přání nezmizela, ani když se deset let po jeho smrti provdala podruhé. V roce 1905 uspořádala vůbec největší retrospektivní výstavu Vincenta van Gogha, která čítala více než 480 děl. Jejich cena poté prudce vzrostla. Jo zveřejnila také bohatou korespondenci mezi bratry, která vedla i k hlubšímu pochopení a uznání Vincentovy tvorby. Dochovalo se tak asi devět set dopisů.

Díky Theovi díla vznikla, díky Jo je poznal celý svět

Do své smrti v roce 1925 prodala téměř dvě stovky obrazů svého švagra. K některým však měla zvlášť hluboký vztah a rozloučit se s nimi nechtěla. Mezi ně patřil třeba i jeden z obrazů slunečnic, který však nakonec našel své místo v londýnské Národní galerii.

„Pokud se moje obrazy neprodávají, nemohu s tím nic udělat. Lidé jednoho dne uvidí, že mají větší cenu, než jsou jen ve skutečnosti velmi skromné náklady na barvy a živobytí, které do nich vkládáme,“ napsal Vincent v dopise Theovi v roce 1888. Několik desetiletí po sepsání těchto řádek už se mu uznání dostalo a jeho obrazy se prodávaly za vysoké sumy.

Jo bratrům spjatým hlubokým poutem vyšla ještě jednou vstříc. Vědoma si jejich vzájemné lásky nechala rok po smrti Theodora vyzvednout jeho ostatky ze země a uložila je vedle Vincenta.