Rajnišova rozhledna v Jeruzalémě dostala povolení k „trvalému pobytu“

Rozhledna jménem Ester stojí v Jeruzalémě od roku 2017. Šestnáct metrů vysoká stavba se do Izraele dostala po devítiměsíčních přípravách. Vznikla v Česku, pak byla rozebrána a převezena do Izraele lodí.

„Je to úžasné, jako by vám z uší tryskaly hvězdy, jako by se na vlasech dělal Eliášův oheň. Jeruzalém, to je pupek světa,“ prohlásil tenkrát Martin Rajniš. V době otvírání rozhledny ale nebyl její osud ještě jasný. Evidována byla jako dočasná stavba, svým způsobem exponát, a řešilo se, zda se nebude muset přestěhovat nebo demontovat.

Jedna z mála rozhleden

Povolování staveb v Jeruzalémě je totiž kvůli památkové ochraně a dalším předpisům složité. Rajnišova rozhledna ale nakonec zůstane natrvalo, o její údržbu se postará radnice. „Stal se možná malý zázrak. Pozemek znemožňoval, aby tam věž stála dlouhodobě, ale najednou to jde. Určitě díky starostovi Jeruzaléma,“ nepochybuje velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

Město má mnoho vyhlídkových míst, ale téměř žádnou klasickou rozhlednu. Stavba českého architekta se nachází v areálu muzea Hansen House. „Nabízí široké výhledy na město. Pro lidi je to zábava,“ oceňuje ředitelka této instituce.

Rozhledny Martina Rajniše stojí i v Česku. Třeba v Chrudimi, na Králickém Sněžníku nebo v Hudlicích.