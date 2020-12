Tip z iVysílání: Imagine, co vše byl John Lennon

Americký režisér Ron Howard kromě hraných filmů (třeba Duelu Frost/Nixon nebo oscarových Čistých duší) natočil také několik dokumentů. Mimo jiné snímek Beatles: Perná léta. V něm zmapoval turné legendární kapely z let 1962 až 1966.

Sólová dráha Johna Lennona pokračovala deskou Imagine. Ta byla zároveň deklarací světonázoru, jímž on a Yoko Ono sympatizovali s mírovým hnutím. Dokument John Lennon & Yoko Ono – Above Us Only Sky se k této desce vrací, režisér Michael Epstein se mimo jiné dostal k vůbec první nahrávce titulní skladby.