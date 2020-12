Klicperovo divadlo chystá Ženitbu jako grotesku o smutku

Ženitba, podobně jako další Gogolova hra Revizor, se na programy divadel stále vrací. Ruský dramatik totiž pranýřuje strach, lenost a přehnaná očekávání, tedy témata, která jsou platná i dnes, stejně jako snaha hlavně nevyčnívat. I společenské vztahy nefungují o moc jinak, než jak je satirická komedie z poloviny devatenáctého století líčí.

„Vycházíme ze smutku, nezdaru a pocitu promarněného života,“ dodává Jan Vápeník, představitel vládního rady Podkolatova. Zatímco on se žení hlavně proto, že se to musí, Agáta by se vdávala velmi ráda, nejen kvůli tomu, že má na vdavky věk.

Jako na Instagramu

Do zaběhlých představ o naivní staropanenskosti má ale hodně daleko, na jevišti Klicperova divadla je emancipovanou dívkou. „Projektuje si do svých představ nějaký ideál, v tom mi hra připomíná dnešek, kdy si lidé projektují své ideály na Instagram nebo Facebook,“ podotýká hradecká Agáta Lucie Andělová.

Ženitbu hrají v Hradci jako grotesku. „Tam někde je podhoubí nejen melancholie, ale bolesti, která se nás dotýká,“ vysvětluje Lukáš Trpišovský, polovina režisérské dvojice SKUTR. Happy end v podobě „… a žili šťastně až do smrti“ se ostatně v tomto příběhu o svatbě čekat nedá.